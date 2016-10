To gange guld og en gang sølv

Juniorlandsholdene i TeamGym brillerede ved VM i Slovenien

Det var en tætpakket arena og tre ustoppelige juniorlandshold, som satte et kæmpe aftryk på juniorfinaler ved EM i TeamGym ved at vinde guld i mix og drenge samt en flot sølvmedalje i pigernes række.

Gladsaxe var repræsenteret blandt de 18 klubber, der var med på de forskellige landshold.

Juniormixlandsholdet vandt guld i en nervepirrende konkurrence

Det var fra starten dømt til at blive en utrolig spændende konkurrence, da det kun var marginaler som adskilte Danmark og Island ved kvalifikationen. Juniormixlandetsholdet lagde ud med en sikker og stort set fejlfri omgang på trampetten, hvilket gav dem 0,250 højere karakter end ved kvalifikationen. Herefter var det deres tur på rytmegulvet, hvor de i kvalifikationen leverede den højeste rytmekarakter. Desværre var der nogle fejl i finalen som blev afgørende for karakteren, men de kom stærkt igen på banen og selvtilliden lyste ud af dem gennem de tre omgang.

“Vi starter rigtig, rigtig godt ud på trampolinen, hvor vi lander alle spring på benene. Vi havde en fed prøvetid og fed konkurrence. Så bliver vi taget ind på rytmearealet, der bliver det lidt spændende fra start af, da der er en der vælger at smide to kateter. Og det var ikke planlagt. Jeg synes de formåede at holde hovedet godt oppe, da vi kom ind til prøvetid på banen, fordi de vidste godt det var dyr. Og så fyrede de den bare af. Vi hørte godt Norges karakter lige inde vi løb ind, og jeg var godt klar over at den ikke var tårnhøj. Jeg vidste vi kunne gøre det og sagde til dem nu giver vi den gas. De var seje”, siger en stolt og glad landstræner Sofie Ny.

De talentfulde juniorpiger hev en sølvmedalje hjem

“Vi startede på trampet, som var meget tæt på helt optimal, vi havde et fald. Derefter gik vi til rytme, hvor vi lavede et par småfejl og så laver vi en fejlfri bane og bliver faktisk bedst på banen i Europa – og det er fedt. Alt i alt så er det meget tæt på det optimale, vi kunne godt gøre det bedre i rytme, men ikke nok til at slå Island. Så vi er rigtig godt tilfredse og det var nok også vores forventning at få medaljer, for vi vidste at Island var skarpe og det var de i dag. Jeg er rigtig godt tilfreds, fortæller en meget glad landstræner for Juniorpigerne Mads Trangbæk.

Presset på de danske piger var stort efter de leverede en første plads i kvalifikationen. “Jeg synes de har håndteret det rigtig godt. Det er svært fordi det er så meget anderledes end DM og hvad de ellers har prøvet. Så jeg synes de klarede det sindssygt godt at komme ind i sådan en kulisse her.



Suveræne juniordrenge viste deres klasse og vandt guld

Det var et drengelandshold fyldt med selvtillid der indtog konkurrencehallen, og med en første plads fra kvalifikationen, så var de storfavoritter til at tage guldet. De indledte deres konkurrence med en flot og meget charmerende rytmeserie, og dernæst var det deres banespring, hvor sværheden på springene var lidt mere end drengene magtede på dagen, og derfor kom der en del fald i landingerne. Deres trampetspring var rigtig flotte, især første omgang. Drengene levede fuldt ud op til favoritværdigheden og vandt med over 7 point og når den “magiske” grænse at nå over 60 point i en konkurrence.

“Drengene var som de plejer – maks. fokuserede og gjorde fuldstændig som de skulle gennem det hele og bragede den af med dagens højeste rytme karakter. Det var super fedt. På banen var de lidt tunge i et par landinger og der var et par fald, men så på trampetten kom de igen og var gode igen. Faldende på bane var overskudsfald, så det var ikke nerver der spillede ind”, fortæller en glad landstræner Kasper Frederiksen.

Vis i browser

Afmeld udsendelser