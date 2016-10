To GIF-gymnaster på Allstar-hold

Ni Gladsaxegymnaster deltog ved EM TeamGym i Slovenien

Danmark deltog med seks landshold ved de 11. Europamesterskaber i TeamGym i Slovenien. GIF Gymnastik var repræsenteret med ni gymnaster på ikke færre end fem af de seks landshold. Alle danske hold kom i finalen – og alle opnåede medalje. Det blev til guld for juniordrengene, seniorherrerne og juniormix, sølvmedalje til seniormix og juniorpigerne og en bronzemedalje til seniordamerne.

Særligt fornemt var det, at to GIF-gymnaster – Theis Tronholm og Joakim Mortensen – blev udtaget til Allstar-holdet efter finalerne. Holdet bestod af i alt 12 gymnaster fra begge køn. TeamGym er den største gymnastik form i Danmark og i Gladsaxe, og den hurtigst voksende gymnastikform i Europa. Således blev juniordrengenes finalepræstation downloadet ikke mindre end 250.000 gange på under et døgn fra DR. Det vidner om en enorm interesse.

jll