Topchefer hjælper igangsættere

Erhvervsrådets hule åbner 17. november

Gladsaxe har Danmarks næsthøjeste jobvækst. Virksomhederne omsatte i 2015 samlet for 120 mia. kr. og voksede hen over finanskrisen med næsten 6.000 nye job.

Nu vil de etablerede virksomheder dele ud af deres viden for at få endnu mere vækst. Derfor inviterer Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Erhvervsråd og Iværksætterhuset nystartede og etablerede virksomheder ind i Erhvervsrådets Hule torsdag 17. november kl. 17 til 20.

I Erhvervsrådets Hule får virksomheder lov til at præsentere deres vækstudfordring for et panel af topledere fra Gladsaxe samt en konsulent fra Væksthus Hovedstadsregionen. Panelet deler ud af deres viden og netværk og giver virksomhederne konkret sparring, der bidrager til at realisere en idé eller løse en vækstudfordring.

For at deltage, skal man sende en ansøgning til erhverv@gladsaxe.dk senest tirsdag 1. november, hvor man beskriver den udfordring eller idé, som man gerne vil præsentere for panelet. Alle typer af udfordringer og idéer er velkomne.

Åbent for publikum

Man kan også deltage som publikum og blive klogere på, hvad det kræver at drive egen virksomhed. Arrangementet holdes på Gladsaxe Hovedbibliotek, der er Gladsaxes nye hotspot for iværksættere.

Arrangement er gratis og åbent for publikum. Man kan bestille billetter via Gladsaxe Hovedbibliotek på gladbib.dk/arrangementer

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Erhvervsråd og Væksthus Hovedstadsregionen. Det er en del af arrangementerne i Global Entrepreneurship Week 2016 i uge 46.

Læs mere og se panelet i Erhvervsrådets Hule på gladsaxe.dk/erhverv