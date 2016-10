Uforståelig modstand mod cykelstier

Cykelstier på Aldershvilevej/Triumfvej – det er ikke et enten/eller

Som far til tre børn er jeg mildest talt overrasket over, at der findes modstandere af cykelstier. For hvem vil ikke være med til, at gøre det mere sikkert for både børn og voksne at bevæge sig på cykel?

Det kommer til at betyde rigtigt meget for trafiksikkerheden for vores børn, deres venner og os selv, at der nu bliver taget hensyn til cyklisterne. Vi cykler meget i vores familie. Blandt andet cykler vores to ældste børn selv frem og tilbage fra Stengård Skole hver dag året rundt (vi cykler selv sammen med vores yngste). Desuden cykler vores børn til klub, ungdomsklub, fritidsaktiviteter og til deres venner i nærområdet.

Ud over den direkte forbedring i trafiksikkerheden, signalerer en smallere vej og gode cykelstier også et familievenligt og trygt miljø.

Jeg har forståelse for, at nogle foretrækker bilen frem for cyklen, vi har også selv bil. Men det behøver ikke at være et enten/eller. Med cykelstier, samt parkeringspladser nok, bør alle være tilfredse.

Jeg og min familie er glade for at bo i en kommune, som prioriterer trafiksikkerheden, og vi ser absolut frem til de kommende cykelstier på Aldershvilevej og Triumfvej.

Søren Vester