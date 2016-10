Uklædelig politisk manipulation

Den igangværende proces om etablering af cykelstier på bla Aldershvilevej, er desværre præget af en hidtil uset manipulation fra forvaltningen og fra formand for Trafik og Teknikudvalget Ole Skrald (A).

Først forsøgte Ole Skrald (A) at tvinge beslutningen igennem. Efterfølgende er han tilsyneladende vendt på en tallerken og vil nu indkalde til borgermøde. Imellemtiden skal sagen drøftes i Trafik og Teknikudvalget, hvor det fremlagte materiale leder tankerne hen på politisk manipulation. Projektet der tidligere hed ”Cykelstier på Aldershvilevej…” har pludselig ændret navn til det mere følelsesladede ”Skolecykelstier på Aldershvilevej…”. Man har ændret på fortovsbredden EFTER at have fået bemærkninger fra Dansk Fodgænger Forbund i Gladsaxe. Og de ca 168 skriftlige indsigelser imod projektet er blevet samlet til eet ”eksempel”, mens kommentarerne til fordel for projektet er blandet godt op med indholdsløse mails og helt uvedkommende bemærkninger.

For mig efterlader materialet til Trafik og Teknikudvalgets møde det helt klare indtryk, at Ole Skrald (A) stadig forsøger at tvinge projektet igennem, uanset et overvældende antal indsigelser fra beboerne.

Jeg håber, at enten borgmesteren eller Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer korrigerer Ole Skralds (A) styring af projektet, da jeg ellers frygter for udfaldet af det kommende borgermøde.



Martin Skou Heidemann

Søhuse 1

2880 Bagsværd