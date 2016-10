Varm tak til Christianehøjs personale

I tirsdags var der et indlæg omkring dagcenter Christianehøj i Gladsaxe Bladet.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig den positive omtale af centret, og om personalet på centret.

Jeg udtaler mig om eget kendskab til centret, da jeg har et barnebarn der kommer der flere gange om ugen.

Hun er kommet på centret i ca. halvandet år (hun er handicappet efter en blodprop i hjernen for seks år siden) og jeg skal love for, det har gjort en stor forandring i hendes liv. Hun er blevet en ung glad kvinde på 41 år, og det kan vi takke ånden på Christianehøj for.

Jeg kan varmt anbefale centret til alle handikappede i kommunen, for dernede bliver man bare glad.

Jeg vil derfor, som Mormor, sende min varmeste tak til hele personalet på Christianehøj, samt til alle brugere af centeret, fordi i gør mit barnebarn glad.

Tak allesammen.

Ingrid Petersen