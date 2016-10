Vind billetter til AB Gladsaxe

Fremad Amager har revanche til gode

For lidt over en måned siden vandt AB Gladsaxe i Sundby Idrætspark med 3-1 over Fremad Amager. Nu kommer amagerkanerne på besøg i Gladsaxe. I samarbejde med AB Gladsaxe udsætter Gladsaxe Bladet 3×4 billetter til opgøret på søndag klokken 13.45.

Der skal svares rigtigt på spørgsmålet:

Fremad Amagers assistenttræner Peter Nielsen spillede i to omgange for en klub i den tyske Bundesliga. Var det:

A: Bayern München

B: Borussia

Mönchengladbach

C: Hamburger SV

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk senest torsdag klokken 09.00. Husk telefonnummer. Vinderne bliver kontaktet og skal hente billetterne på Gladsaxe Bladet, Søborg Hovedgade 79 senest fredag klokken 14.00