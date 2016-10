Vind billetter til FCKs kampe

Pakkeløsning med fire billetter til kampene mod Leicester og Porto

Slaget er tabt, men der er tid til at vinde et nyt. FC København tabte 0-1 til de engelske mester fra Leicester. 2. november kommer Kasper Schmeichel og co. på besøg i Telia Parken til returkampen, der spilles klokken 20.45.

I samarbejde med FC København udsætter Gladsaxe Bladet 2 billetter til den kamp. Og oveni følger så andre to billetter til kampen mod Porto 22. november klokken 20.45.

FC København er nok hægtet af i kampen om førstepladsen i puljen. Men andenpladsen ligner en realistisk mulighed.

For at vinde billetterne, skal man svare rigtigt på spørgsmålet:

En af verdens bedste målmænd spillede for Leicester City i perioden 1959-1967. Hedder han

A: Gordon Banks

B: Ron Springett

C: Alan Hodgkinson

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk, så vi har det senest 27. oktober klokken 9. Vinderne vil blive kontaktet direkte – husk telefonnummer – og skal hente billetterne på redaktionen Søborg Hovedgade 79.