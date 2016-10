VUVA fik erhvervsprisen

Gladsaxe Erhvervspris tildeltes Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind i Arbejdslivet

Listen af prismodtagere var lang, meget lang. For Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind i Arbejdslivet (VUVA) har allerede tiltrukket mange virksomheder i Gladsaxe. – Men flere kan komme til, sagde formanden for VUVA, Niels Nebeling i sin takketale, da netværket modtog Gladsaxe Erhvervspris 2016.

Borgmester Karin Søjberg Holst (A) takkede hver eneste virksomhedsleder og uddelte en glaspræmie til alle på vegne af Gladsaxe Erhvervsråd.

Karin Søjberg Holst hyldede VUVA for at skabe et stærkt lokalt netværk blandt virksomheder, som tager et fælles socialt ansvar og er i et tæt samarbejde om at få unge i praktik. Det er med til at sikre, at unge i Gladsaxe bliver stærke samfundsborgere og en aktiv del af arbejdsstyrken, for det viser sig, at jo tidligere unge kommer ud på arbejdsmarkedet, desto større er sandsynligheden for, at de forbliver på arbejdsmarkedet.