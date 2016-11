18-åriges politik-fest aflyst

For andet år i træk, blev kommunens fest, der fejrer Gladsaxes 18-åriges stemmeret, aflyst på grund af manglende tilslutning.

Fredag skulle Gladsaxes nye stemmeberettigede ”blive køreklar og valgklar” til at deltage aktivt i demokratiet og stemme ved de kommende politiske valg, som kommunen skriver på sin hjemmeside, om den årlige 18-års fest.

Her skulle de have mødt medlemmer af Gladsaxe Byråd, ungdomspolitikere, og bestyrelsesaktive unge, og hygget sig med fri bar og underholdning fra entertainer Christian Fuhlendorff.

Desværre var der, ligesom sidste år, manglende tilslutning til festen fra de unge, og den blev derfor aflyst.

Næste år holdes festen den 9. november, som optakt til kommunalvalget, og det burde få flere af de unge til at melde sig til, siger Thine Buch Laursen, som står for at arrangere festen.