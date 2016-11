196.894 kr. til Flygtningehjælpen

Godt resultat trods skidt vejr

Søndagens vejr var skidt, men de 184 indsamlere i Gladsaxe lod sig ikke gå på af det og gik ud i regnen for at samle ind til Dansk Flygtningehjælp. Og det blev til et nydeligt resultat med 196.894 kroner.

Mørkhøj Bibliotek: 13 indsamlere indsamlede 13.181 kroner, Stengård Kirke: 31 indsamlere indsamlede 37.891 kroner, Bagsværd Kirke: 61 indsamlere indsamlede 50.330 kroner og Søborg Kirke: 79 indsamlere indsamlede 95.584 kroner.

Irma på Stengårds Allé havde sørget for kaffe, frugt og småkager til indsamlerne..

På landsplan blev resultatet 18 millioner kroner. Det var det næstbedste nogensinde, trods det ret kolde, blæsende og våde vejr.