22.575 kroner fra skoleelever til KnækCancer

Eleverne på Gladsaxe Skole overrakte mandag en check til Kræftens Bekæmpelse.

Af

”En overordentlig flot donation, ” mente Peter Skou, der er formand for Kræftens Bekæmpelse i Gladsaxe, da han forrige mandag var inviteret på besøg på Gladsaxe Skole.

Han fik overrakt en check på 22.575 kr.

Pengene blev samlet ind på skolens markedsdag, og skal bruges til organisationens samlede arbejde, blandt andet til børnecancerfonden, oplysningsarbejde og kræftforskning.

Kræften kom tæt på

– Kræft er tæt på os og berører rigtigt mange mennesker i Danmark. Vi kender næsten alle en kræftramt, og en fra elevrådets klasse var lige blevet ramt, da vi i december valgte at støtte Knæk Cancer igen i år, fortalte elevrådsformand på Gladsaxe Skole, Kim Laursen, som begrundelse for, at valget var faldet på Kræftens Bekæmpelse.

Før overrækkelsen af pengene havde Rikke Bøggild Hansens historie bragt kræften endnu tættere på, for omkring hundrede til lejligheden musestille elever. Hun er såkaldt ildsjæl i netværket for unge kræftramte, Ung Kræft, og har selv haft kræft to gange.

– Når man får kræft spørger man ”hvorfor mig?” Det er heller ikke nemt for venner og forældre at tackle, at man får kræft. Men man kan godt have et godt liv, for kræften skal ikke styre dig, du skal styre den, fortalte Rikke.

Hun opfordrede unge, der havde fået konstateret kræft, til at være åbne og ikke lukke sig inde i sig selv. For eksempel ved at opsøge Ung Kræft.

Lev sundt, dø gammel

Peter Skou fortalte eleverne, at det bedste de kunne gøre for at undgå kræft er, at leve og spise sundt, motionere, samt ikke mindst at lade være med at ryge.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får hver tredje dansker konstateret kræft, før de fylder 75. Her er rygning en af de største syndere, der er skyld i, at cirka 4.500 danskere hvert år dør af kræft.