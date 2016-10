38 flygtninge er kommet til Gladsaxe

Årets kvote lyder på ca. 50

Det er meningen, at Gladsaxe Kommune i 2016 skal modtage ca. 50 flygtninge, men indtil videre er der kun kommet 38 flygtninge. Med 27 står Syrien for de fleste, mens Iran også har leveret en del suppleret med enkelte fra andre nationer.

Mange bor på det der tidligere har været kendt som Gladsaxe Sportshostel ved siden af stadion.

I 2017 skal Gladsaxe tage imod 74 flygtninge.

Det fortalte Birgitte Vallø, der er specialkonsulent i den boligsociale enhed, social- og sundhedsafdelingen, da hun på kommunens møde med boligselskaberne forrige mandag redegjorde for situationen.

Emnet var modtagelse og boliganvisning af flygtninge.

Hun viste et par cases, hvor der f.eks. var en traumatiseret flygtning, der havde været tæt på krigens gru og havde svært ved at være sammen med andre mennesker. Over for ham stod en psykisk syg dansker, der også helst ville være alene. Begge var indstillet på at få en uddannelse. Det lignede en håbløs opgave at prioritere.

-Begge kan komme på en akutliste. Flygtninge har ikke fortrinsret på den liste. Her står man i kø, pointerede Birgitte Vallø.

Mange andre forhold end en bolig spiller ind. Det kan være uddannelsesinstitutioner, lægehandling, transport, og det kan være at flygtningen måske kan komme i betragtning til en familiesammenføring.