85 års jubilæumskoncert

Søborg Harmoniorkester spiller i Grønnemose Skoles festsal

I oktober 1931 dannedes Søborg Harmoniorkester. Det gør orkesteret til Danmarks ældste private amatørharmoniorkester.

I anledningen af fødselsdagen spiller de en stor koncert, søndag 13. november klokken 15 i Grønnemose Skoles festsal.

Dirigent Peter Harbeck vil føre publikum gennem en række af forskellige musikgenrer. Fra det typiske Harmoniorkesternummer. L’Arlesienne Suite Nr.2 til flere numre med sangsolister. Glæd dig f. eks til at høre tenor Per Jellum synge ”Anthem” fra Abba herrernes flotte musical ”Chess” ”samt et af de største operanumre ”Nessun Dorma”. Du kan også opleve sopranen Monica Nørgård Stevns synge ”Musettas Arie” fra ”Boheme” og i anden afdeling synger Monica og Per Andrew Lloyd Webber flotte duet ”All I Ask of You” fra ”Phantom of the Opera”.

Orkestret har ud over de to sangsolister, fået den altid fornøjelige og fantastiske forfatter og foredragsholder Mogens Wenzel Andreasen til at være konferencier under koncerten. Mogens har blandet andet skrevet flere biografier om forskellige komponister herunder Wolfgang Amadeus Mozart. Han ved utrolig meget om den klassiske musik og kender flere anekdoter om komponisterne og værkerne end nogen anden.

Som om alt dette ikke var nok, kan du derudover også opleve Copenhagen Caledonia Pipe Band byde publikum velkommen fra klokken 14.30.

Så glæd dig til en herlig eftermiddag i musikken og jubilæets tegn.

Der er gratis adgang til koncerten.