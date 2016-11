AB Gladsaxe hårdt presset

Efter nederlag mod Vendsyssel er problemerne forstærket

Anden halvdel af sæsonen til foråret kan blive en sur affære for AB Gladsaxe, der synes at være låst nærmest uhjælpelig fast i bunden af 1. division.

Problemerne blev forstærket i søndagens kamp i Hjørring mod Vendsyssel fra toppen af rækken. Nordjyderne vandt med 2-1, og AB Gladsaxe fik først reduceret i slutminuttet.

AB Gladsaxe var uden de karantæneramte spillere Tobias Thomsen, James C. Nortey samt Jabar Sharza. De var afløst af Kasper Kristensen, William Kvist og Emil Holten.

Frivillige havde ryddet banen for sne, og det havde de gjort på flotteste vis, så opgøret blev afviklet på en fin bane – men i bidende kulde.

Efter en jævnbyrdig start fik Vendsyssel fat i spillet, og efter 25 minutter blev det 1-0 ved Simon Okosun, der for et par år siden spillede i AB Gladsaxe, inden han rundede den italienske klub Grosseto med Vendsyssel som næste station.

Et par minutter før pausen headede Simon Okosun igen bolden i mål, så Vendsyssel førte 2-0.

U19 spilleren Mads Kirkegaard fik debut, da han afløste Emil Holten, og Thomas Wiil-Andersen kom ind som angriber, hvor han gjorde det fint. Det var Rasmus Hansen, der sørgede for holdets enlige mål, da han fra 30 meters afstand halvflugtede bolden op i det ene målhjørne, men det var jo kun kosmetisk.

På søndag spiller AB Gladsaxe hjemme mod Fredericia, der også hører til i bunden af rækken. Den kamp og årets sidste mod Næstved skal helst give seks point og i hvert fald fire, så der ikke skal alt for mange mirakler til efter vinterpausen.