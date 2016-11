AB tabte bundstrid

AB Gladsaxe led sit sjette nederlag i træk i 1. division

AB Gladsaxes forsvar svigtede to gange fra det 20. til 22. minut. Det udnyttede Næstved Boldklubs forward Mikkel Jensen begge gange i søndagens bundopgør på Næstved Stadion, og så var kampen afgjort. Lige lidt hjalp det, at AB havde bolden mest i den resterende del af 1. divisionskampen, der var den sidste for AB i år.

Mens Næstved igen er med i kampen om at blive oppe, så er ABs position så godt som håbløs. AB har mindst 12 point op til en position over stregen, og da der kun resterer 14 runder i forårssæsonen, skal der både held og mirakler til, hvis livet i den næstbedste fodboldrække skal bevares for klubben på Skovdiget.