Alle Garhøjens træer skal bevares

Gladsaxe Kommunes ønske om en grøn kommune er og bliver en joke. Gladsaxe kommune undtager flere træer fra fredning i ny lokalplan.

I forbindelse med lokalplan 248 og det tilhørende kommuneplantillæg 21, har kommunen, bevidst glemt at medtage alle træer på Holmevej 9-15

To af de otte store træer på Garhøjen vil i forbindelse med opførsel af fire ældreboliger i op til 7,5 meters højde, klos op af Garhøjen, blive fældet såfremt en kommende bygherre ønsker dette.

Træerne står desværre på den del af matrikel 4 gs, som kommunen har fået, undtaget for beskyttelseszonen rundt om Garhøjen af den nu nedlagte naturfredningsstyrelse.

Hele området ved den fredede gravhøj er i lokalplan 100 bestemt til fritidsformål og grønt areal.

En enestående gravhøj og en kulturhistorisk arv går tabt, fordi et rødt flertal i Gladsaxes kommunalbestyrelse prioriterer boliger højere end miljø.

Kommunen frasælger halvdelen af Garhøjens areal til en privat bygherre for ussel mammon for at kunne opføre fire ældreboliger.

Dette vil betyde at helhedsindtrykket af den fredede Garhøj forringes betragteligt.

Lokalplan 100, som nu forringes af lokalplan 248 og tillæg 21 siger: ”Område 3, Garhøj omfattende matrikel 4 gs, 4 lz, 4 mo. Området må kun anvendes til fritidsformål, grønt område”.

Jesper Funk

Holmevej 7