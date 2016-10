Alle skal til orde om skolecykelstier

Martin Skou Heideman har vist misforstået noget, når han påstår, at jeg manipulerer med ord i sagen om cykelstier på Triumfvej og Aldershvilevej. Projektet har altid heddet ”Skolecykelstier”, hvilket han ved selvsyn kan se i Byrådets og Trafik- og Teknikudvalgets dagsordener fra 13. april, 20. juni, 15. august og 24. oktober. Alle henvendelser var vedlagt Trafik- og Teknikudvalgets dagsorden, både de kritiske og de positive. Martin Skou Heideman mener, at mange af de positive henvendelser er meningsløse med uvedkommende bemærkninger. Det må jeg klart sige fra over for. Alle skal selvfølgelig også have lov til at komme til orde, når kommunen afholder en høring. På baggrund af det store antal henvendelser omkring projektet, har et enigt Trafik- og Teknikudvalg (A, V, Ø, O, F) besluttet at afholde et borgermøde i november og endnu en høring. Tidspunktet for borgermødet vil blive 21. november og By- og Miljøforvaltningen vil snart offentliggøre, hvor mødet afholdes.



Ole Skrald Rasmussen (A)

Formand for Trafik- og Teknikudvalget