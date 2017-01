Basket-ungdom varsler ny guldalder

I tresserne hang der guldmedaljer om halsen på Gladsaxes herrebasketballspillere. Talentfulde ungdomshold og tilstrømning af spillere er et tegn på ny succes, både på og uden for banen

Gladsaxe Basketball Klubs drengeungdomshold kører derudaf. To af U14-drengenes hold ligger i mesterrækken i Østdanmark, ligesom U12-drengene, der også vandt de uofficielle nordiske mesterskaber, Scania Cup i marts.

Klublokalet i Gladsaxe Sportshal bugner også af pokaler. En del vidner om dengang herreholdet vandt danmarksmesterskaber i tresserne, mens halvdelen er kommet til inden for de sidste 3-4 år.

Spørgsmålet er, om denne succes kan overføres til seniorholdet, der for tiden ligger i 3. division øst, eller om de talentfulde ungdomsspillere ender med at ryge til større klubber. Eller om sportslig succes i det hele taget er det primære mål for klubben.

Svært at holde på talenterne

Ifølge U13-træner Søren Altmann, er målet i klubben selvfølgelig at vinde basketball-kampe, men også i mindst lige så høj grad at tiltrække og udvikle ungdomsspillere, der er glade for at spille i klubben.

– Målet for klubben, er at få flere hold og vokse hvert år, og at have hold i alle årgange i top ti. Og det at vi har haft et par årgange, der har vundet, har netop trukket spillere til og smittet af på de andre, fortæller han. Søren Altmann indrømmer, at det er svært at holde på spillerne, når de bliver 15-16 år, også fordi klubben ikke gør noget specielt for at holde på dem.

Det sociale er også vigtigt

At Gladsaxe Basketball Klub for tiden er en klub for ungdommen, hvor det sociale spiller en vigtig rolle, og hvor de ambitiøse tager til de større klubber i teenageårene, kan man også fornemme på de ungdomsspillere, Gladsaxe Bladet talte med.

– Jeg vil gerne blive så god som jeg kan, og spille på et godt niveau. Men jeg er her også, fordi man får gode venner her, og man kan hygge sig til træning, siger Viktor Theilgaard, der spiller på U12-holdet.

Karl Emil Altmann, der spiller på U13-holdet, er enig.

– Jeg er også i klubben på grund af det sociale og for at have det sjovt. Men hvis jeg fik et tilbud fra en topklub, når jeg har gjort min skole færdig, ville jeg overveje det, tilføjer han.

Bredde eller elite

Spørgsmålet om man skal være en breddeklub og talentfabrik, som nu, eller en eliteklub der spiller med på topplan i seniorrækkerne, som før, er noget som klubben skal have taget stilling til, siger Søren Altmann. – Og hvis vi skal være en eliteklub, kan vi ikke løfte det alene, for det kræver mere end for bare ti år siden. Det kræver at kommunen hjælper os med faciliteter. Ellers er vi en talentfabrik, hvilket også er fint.