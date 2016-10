Biblioteker lukker i to dage

95 kommuner, herunder Gladsaxe, overgår til nyt bibliotekssystem. Systemet skal bruges af både folkebiblioteker og de pædagogiske læringscentre. Med FBS – Cicero får personalet et tidssvarende arbejdsredskab, der gør brug af den nyeste teknologi. Borgere vil opleve en større integration til Danskernes Digitale Bibliotek samt at adgangen til de digitale tjenester bliver nemmere.

Det nye bibliotekssystem vil efter planen blive taget i brug i Gladsaxe Kommune medio december 2016. De sidste to dage op til implementeringen er der ikke adgang til det nuværende bibliotekssystem, og adgangen til Cicero er endnu ikke etableret. Det betyder, at bibliotekerne ikke kan låne materialer, borgere kan ikke aflevere eller forny lån, ligesom der ikke er adgang til at se i bibliotekernes database.

Gladsaxe Bibliotekerne lukker derfor alle afdelinger 14. og 15.12. 2016. Bibliografens biograf viser film som sædvanlig, men biblioteksfunktionen er lukket.