Bliver væk – men får alligevel 43.000 kroner

Den socialdemokratiske formand for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen, har fået ørene i maskinen, efter at DR har afsløret ham i at være fraværende til hovedparten af de syv bestyrelsesmøder, som der har været i selskabet Mølleåværket. Det er det rensningsanlæg, som renser vores spildevand og i øvrigt også fra Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte.

Ole Skrald tjener godt på fidusen. Omkring 43.000 kroner får han for at sidde i bestyrelsen – om han kommer eller ej. Er det for meget at forlange, at de politikere, som får penge for at gå til møderne også dukker op? I hvert fald som minimum til et flertal af møderne?

Ole Skrald Rasmussen synes ikke, at det er et problem, at han ikke dukker op. Han følger nemlig med ved at læse dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne. Noget som alle i øvrigt kan få udleveret. Vi andre får bare ikke 43.000 kroner for det.

Synes partikollega og borgmester Karin Søjberg Holst virkelig, at det er i orden, at Ole Skrald på den måde ”pjækker” fra over halvdelen af møderne – og vil hun skifte Ole Skrald Rasmussen ud med et medlem, der både har tid, lyst og evner til at bestride posten?

Martin Skou Heidemann

Medlem af Venstre

Søhuse 1, Bagsværd