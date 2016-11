Borgere i oprør

Kommunens idé om at opføre en dagligvarebutik ved Magle Torv har bragt sindene i kog

Tilsyneladende er der fejlagtige oplysninger i det lokalplan-høringsmateriale, som beboerne i Magle Torv har fået udleveret fra Gladsaxe Kommune. I materialet er der lagt op til, at det grønne hjørne af Maglegårds Allé og Grønnemose Allé kan omdannes til et butikscenter.

Uanset om der er fejl eller ej i materialet, så er borgerne dybt bekymrede. De oprettede en facebookgruppe i lørdags, og den fik hurtigt 200 medlemmer. 75 af disse mødtes søndag for at diskutere, hvordan de kunne gøre indsigelse. Herefter blev kommunen bombarderet med indsigelser, og Gladsaxe Bladets mailbox flød over med læserbreve. Gruppen ”Bevar Magle Torv – Nej til dagligvarebutik” holder debatmøde torsdag den 24. november kl. 19-20 i Søborgmagle Kirke. Tre byrådsmedlemmer har meldt deres ankomst for at diskutere kommunens forslag om at opføre en 1000 kvadratmeter dagligvarebutik i 2½ plan med tilhørende p-pladser på Magle Torv.