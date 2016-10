Borgermøde om skolecykelstier

Mange høringssvar har givet mange input

Der har tidligere været holdt to borgerhøringer på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej samt på tilstødende sideveje om etablering af cykelstier på disse tre veje. Høringen af projekterne har givet et meget stort antal høringssvar som spænder fra meget kritiske kommentarer til stor tilslutning til cykelstiprojekterne.

Derfor har Trafik- og Teknikudvalget på sit møde 24. oktober besluttet at holde endnu en høring for en bredere offentlighed og holde et borgermøde om projektet. På den måde vil både beboere i nærområdet og daglige trafikanter på de berørte veje have mulighed for at kommentere projekterne.

Høringen, som snart vil blive igangsat, løber frem til mandag 5. december. Høringssvarene vil blive forelagt Trafik- og Teknikudvalget, når de behandler sagen 19. december. Høringen bliver annonceret på gladsaxe.dk, og beboere i relevante dele af de tre tilhørende skoledistrikter for Bagsværd-, Stengård-, og Buddinge skoler bliver kontaktet direkte via e-Boks.



Borgermøde 21. november

Samtidigt indbyder Gladsaxe Kommune til et offentligt møde i aulaen på Stengård Skole mandag

21. november kl. 19-21 om projekterne. Gladsaxe Kommune beder interesserede om at tilmelde sig på

veje@gladsaxe.dk inden 14. november, så de bedre kan planlægge arrangementet.