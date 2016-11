Byggesjusk i Tobakshaven

Vand, varme og el virker ikke ordentligt i de nye lejligheder fire måneder efter at beboerne er flyttet ind

Boligerne i Tobakshaven kræver kun et minimum af vedligeholdelse, og der er indbygget sjæl og grøn idyl. Sådan står der på Tobakshavens hjemmeside om lejlighederne i Gladsaxes nye boligkvarter Tobaksbyen, der ligger ved den gamle tobaksfabrik ved Gladsaxe Ringvej.

Men sådan er virkeligheden ikke for de nye beboere, mener Anders Schjerning, Morten Kusk og Ole Nielsen, der flyttede ind i de nye lejligheder i Tobakshaven for over fire måneder siden. Selvom de alle siger, at de er glade for lejlighederne, vil de gerne have udbedret de mange fejl og mangler, der er med deres lejligheder.

Et væld af fejl og mangler

Og man mærker tydeligt, at der er fodkoldt, og at det trækker i Anders Schjernings 90 kvadratmeter store lejlighed, der ellers har et flot åbent køkken, lækre værelser, altan og udsigt over Gladsaxe Gymnasium og Gladsaxe Company House. Lejligheden kostede næsten 3 millioner kroner.

Der er stadigvæk problemer med skæve og utætte døre, der ikke kan låses ordentligt, manglende varmt eller koldt vand, manglende varme, fejl på udsugning, og et væld af andre ting i lejlighederne, fortæller Anders, Morten og Ole, da Gladsaxe Bladet er på besøg 4. november.

Der er også problemer med udenlandske VVS’ere, der ikke taler dansk og engelsk, og derfor ikke får ordnet problemerne ordentligt, når de endelig kommer ud til os.

– Og så er der graverende fejl på el-arbejdet, og andre håndværksmæssige ting, der ikke er udført ordentligt. De lover, at de ordner det mandag, men det bliver aldrig mandag, fortæller Morten Kusk, der er maskinmester og uddannet el-installatør.

Overvejer voldgiftssag

– Selvom der er rigtigt mange positive ting ved lejlighederne, er der altså masser af ting, der stadigvæk ikke er i orden, fortæller Anders Schjerning.

– Vi vil ikke være negative. Det er en rigtig god lejlighed, med fine naboer, men vi er flyttet for tidligt ind. Vi vil bare gerne have, at tingene kommer i orden nu. Noget er ordnet, men meget er ikke, og hvad sker der, når det bliver vinter, og nogle af os ikke har varme, tilføjer Ole Nielsen.

Beboerne i lejlighederne i Tobakshaven overvejer derfor, at lægge en fælles voldgiftssag imod bygherren Maycon Ejendomsudvikling, for at få ordnet tvisten, fortæller Anders Schjerning, Morten Kusk og Ole Nielsen.