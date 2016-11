Cyklist i ny dødsulykke

I går blev en 38-årig kvinde dræbt i en højresvingsulykke på Søborg Hovedgade

Af Jan Løfberg

En kvindelig cyklist på 38 år blev i går dræbt af en højresvingende lastbil på hjørnet af Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé. Både lastbil og cyklist kørte i indadgående retning, hvor fjernvarmearbejde på dette hjørne ikke gør det nemmere at orientere sig.

Københavns Vestegns Politi blev alarmeret kl. 7.44, da lastbilen ramte kvinden, der blev trukket ind under lastbilen. Vidner gav kvinden hjertemassage, andre løb ind i en nærliggende butik efter en hjertestarter. Politi og redningsfolk var hurtigt fremme, men kvindens liv stod ikke til at redde. Hun blev erklæret død på uheldsstedet kl. 8.06. Imens forsøgte andre vidner at trøste den chokerede chauffør. Politiet oplyser, at chaufføren var dansk, og han var ikke påvirket af alkohol. En bilinspektør blev tilkaldt og medvirkede i forbindelse med de tekniske undersøgelser. Københavns Vestegns Politi søger stadig vidner, som måtte have overværet ulykken. Du kan kontakte politiet på 43861448.

Heldigvis er der forholdsvis få trafikdrab i Gladsaxe. En 16-årig knallertkører blev sidste år slået ihjel på Triumfvej, og i 2008 blev en 23-årig kvindelig cyklist dræbt i nøjagtig samme skæbnesvangre kryds på Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé. Dengang var der ikke lysregulering, som der er nu.



Redningsfolk var hurtigt fremme på ulykkesstedet – hjørnet af Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé – men den kvindelige cyklists liv stod ikke til at redde. Foto: Peter Kenworthy.