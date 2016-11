De frivillige fandt salontonen

Gladsaxes frivillige fik sat deres arbejde i perspektiv, og lærte af hinanden på kryds og tværs til samtalesalon.

Torsdag aften holdt Frivilligteamet i Gladsaxe Kommunes en såkaldt samtalesalon på Telefonfabrikken, for cirka 35 af kommunens frivillige.

”Fortæl om en af de allerførste gange, du var frivillig” og ”hvornår har du sidst følt, at du gjorde en forskel,” var nogle af spørgsmålene på samtalemenuerne, som deltagerne skulle diskutere i grupper på kryds og tværs. Andre samtaler drejede sig om netværk eller om hvordan de frivillige turhjælpere og motionsvenner, og frivillige fra foreninger som SIND, Ældresagen og Børns Voksenvenner, ser deres rolle som frivillige i fremtiden.

Lærer af hinanden

Jessie Dreyer, som er frivillig motionsven, var især glad for at hun fik muligheden for at tale med andre frivillige, som hun ellers ikke ville have talt med.

– Jeg synes at det er interessant, for man kan altid lære noget af hinanden, hvis man er en god lytter, pointerede hun.

Og det var netop et af målene med samtalesalonerne, fortæller Nadja Pass fra samfundslaboratoriet Borgerlyst, der satte rammerne for samtalerne.

– Samtalesalonerne skal skabe nye mødesteder på tværs af alder og politisk overbevisning. Man skal mødes fordomsfrit og få et andet perspektiv, fortæller hun.