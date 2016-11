DFer skifter valgkreds

Gladsaxe mister folketingskandidat

Dansk Folkepartis folketingskandidat i Gladsaxe, Kristian Tørning, skifter valgkreds og er til næste folketingsvalg opstillet i Brøndby.

Kristian Tørning kommer til at stå væsentligt stærkere, når der næste gang skal være valg til Folketinget. Den 43-årige familiefar, der er bosiddende i Gladsaxe og til dagligt arbejder som lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole bliver nemlig opstillet i Brøndbykredsen.

Brøndbykredsen består af: Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, og har cirka lige så mange indbyggere som Gladsaxe, men Dansk Folkeparti får normalt væsentlig flere stemmer i Brøndbykredsen, end de gør i Gladsaxe.

“Jeg er glad for at være opstillet for Dansk Folkeparti, men naturligvis ked af, at jeg i 2015 endte som førstesuppleant – bare 238 stemmer fra en plads i Folketinget”, siger Kristian Tørning og fortsætter: “Brøndby har en af landets mest succesfulde DF-lokalforeninger, så jeg tror på, at næste gang er lykkens gang. Det kæmper jeg for”.

Med opstillingen i Brøndby kan borgerne i Gladsaxe dog stadig finde Kristian Tørning på stemmesedlen, for begge kredse er en del af Københavns Omegns Storkreds.