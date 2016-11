Ensomme skal hjælpes videre

Nyt netværk håber at socialt samvær kan støtte

Netværksgruppen Værket med adresse på Frødings Alle 8 lige ved siden af Søborg Kirke har set dagens lys. Formålet med gruppen er at støtte ensomme mellem 30 og 60 år, så de får mere mod på tilværelsen, får lyst til at komme videre.

Det fortæller Elisabeth Halskov Jensen, der er aktivitetsleder for Værket.

– Vi er fire frivillige og ni deltagere, som nu har startet netværksmøderne op i sylokalerne i stuen på Frødings Allé 8. Det er ikke fordi, vi skal sy, men det er to lokaler i forlængelse af hinanden, hvor der også er et lille køkken og naturligvis et toilet. Frødings Allé 8 er kommunens ejendom, og den bruges af forskellige foreninger.

-Vi har aftalt at mødes hver 14. dag kl. 17.30-19.30 – foreløbig mandag i lige uger – og hver gang vil vi lave nogle øvelser, fx øvelser i at lære hinanden at kende, præsentere sig selv, blive bedre til at netværke, small talke og så videre, og hver gang vil der også være en almindelig ’hyggeaktivitet’ som fx at spille spil, synge, se film – i december laver vi nogle små juleværksteder.

Der er altid gratis kaffe og te, og vi skiftes til at købe lidt frugt, brød eller kage (som projektet betaler).

-Det er vigtigt for os, at vi alle er ligemænd, og at alle deltager i at opbygge netværket og at sørge for, at der er en god stemning, og at vi har det rart.

Prøveperiode på et år

Projektet kører foreløbig et år, og det er meningen, at deltagerne skal få lyst til at ’komme videre’, når de har været med i nogle måneder – op til et år. Således vil der være en løbende udskiftning i gruppens medlemmer.

Det er som sagt for mennesker mellem 30 og 60, som oplever ensomhed som et problem, de gerne vil gøre noget ved. Man kan ikke være med, hvis man har et aktivt misbrug eller ikke kan fungere med andre mennesker på en stabil måde.

-Hvis man har lyst til at være med, kan man henvende sig til os på: 4259 9908 eller gladsaxe.vaerket@rodekors.dk – så kontakter vi dig så hurtigt som muligt. Vi har plads til 3-4 deltagere i vores nuværende gruppe, og er man villig til at vente en måned eller to, kan man blive skrevet op på en venteliste. Gruppernes størrelse er nemlig max. 12, så er interessen stor, vil vi oprette en gruppe mere. Vi skal sige, at der også er ved at starte grupper i andre byer, bl.a. i København, Køge og Hørsholm.