Et helt døgn med USA

Bagsværd Kostskole og Gymnasium brugte hele tirsdagen til at følge det amerikanske valg

Fire drenge på Bagsværd Kostskole og Gymnasium var ikke i tvivl: – Hillary Clinton eller Donald Trump? Det er som at vælge mellem pest eller kolera.

Ingen af dem var imponerede af de amerikanske præsidentkandidater: – Og generelt har vores klassekammerater det på samme måde som os, lød vurderingen fra Jonatan og Casper fra a-klassen i 2. g og Christian og Markus fra 2. global, hvilket svarer til 9. klasse.

Eleverne i globaliseringsklassen og gymnasieklasserne havde temadag i anledning af det amerikanske valg. Det startede med en lille ceremoni med flag og musik, derefter var der foredrag og workshops. Eleverne lavede deres egen burger om aftenen, inden de fulgte valgte til langt ud på natten i gymnasiestuen.

Om globaliseringslinjen, der er Bagsværd Kostskoles nyeste speciallinje, forklarer Markus Brinch Nielsen og Christian Andersen: – Den er baseret på sprog og kulturer. Vi har både spansk fra 8. klasse (normalt er det kun et gymnasiefag), samfundsfag på gymnasieniveau og Cambridge English. Siden februar har vi haft timer om valget i både historie og samfundsfag. Særligt intensivt har undervisningen været de seneste seks uger. Vi har læst om det amerikanske valg- og regeringssystem og har analyseret en del på de måder de to kandidater drev deres valgkamp mod hinanden.