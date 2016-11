Fem DM-guld til unge svømmere

Gladsaxe Svømmeklub havde stor succes ved de danske juniormesterskaber

17 svømmere fra Gladsaxe Svømmeklub deltog i sæsonens første store mesterskab, da de danske juniormesterskaber løb af stablen i Bellahøj Svømmestadion i sidste uge.

Stævnet blev en stor succes for Gladsaxe-svømmerne, der satte mange personlige rekorder og hentede fem guldmedaljer, derudover blev det også til tre sølv- og to bronzemedaljer.

Til stævnet skulle der ligeledes kæmpes om pladser til det danske juniorlandshold, der skal til de nordiske juniormesterskaber i Kolding fra 9.-12. december. Her lykkedes det for tre svømmere at komme under kravet: Victoria Bierre, Frederik Rindshøj og Nicoline Ingeman-Petersen. De to første blev udtaget til landsholdet.

De gode resultater ved de danske juniormesterskaber kan i høj grad tilskrives en stærk træningsindsats af svømmerne, der har trænet koncentreret siden starten af august. Svømmerne har nu et par velfortjente fridage, hvorefter træningen genoptages frem mod nye mål.