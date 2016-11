Fest med fejl

Mange borgere hyggede sig med juletræstændingen på rådhuspladsen

I fjor var det så bidende koldt, da det store juletræ på pladsen foran rådhuset skulle tændes, at man kun stod og ventede på, at der dukkede en isbjørn eller to op.

I fredags var vejrguderne i langt bedre humør, da træet skulle tændes. Der var humane temperaturer, så man ikke behøvede at pakke sig voldsomt ind.

Rigtig mange Gladsaxeborgede havde valgt at møde frem – mange sammen med børn eller børnebørn

Aura på fire år fra Mørkhøj fik fornøjelsen af at tænde det 15 meter høje juletræ sammen med borgmester Karin Søjberg Holst, og det klarede hun i fin stil. Der var musikalsk underholdning af blandt andet rådhusets eget personalekor, der var levende musik, og så var der frem for alt besøg af julemanden, der fik besøg af mange, mange børn, der også tumlede sig i de store halmballer.

Desværre var der en ting, der ikke just fungerede specielt godt. Kommunen byder traditionelt på varm kakao, gløgg og æbleskiver til de mange fremmødte. Det plejer at foregå fra oplyste telte. Men i år havde man valgt at servere fra nogle borde, hvor det var mere end svært at se, hvad der foregik, og man havde heller ikke gjort sig den ulejlighed at markere, hvor bordene stod. Det kan gøres bedre.



Aura på fire år tændte juletræet sammen med borgmester Karin Søjberg Holst, og julemanden var klar til at hygge.

Foto: Kaj Bonne.





Foto: Kaj Bonne. Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk