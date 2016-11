Fire gange sølv til Gladsaxe Svøm

Amalie Mikkelsen hentede fire medaljer

Ved de danske mesterskaber i svømning for seniorer i Esbjerg vandt GSC i alt fem medaljer.

Gladsaxe Svømmeklub stillede til start med 10 svømmere, heriblandt Pernille Blume, som i august vandt OL guld i 50 fri. Pernille svømmede med på GSC’s 4 x 100 fri holdkap, som vandt sølv efter en række gode præstationer.

Udover Pernille Blume, svømmede Ida Trandum, Freja Gram og Amalie Mikkelsen med på holdkappen.

Der blev svømmet i alt fem medaljer hjem til GSC. Udover holdkappen, svømmede Amalie Mikkelsen tre individuelle sølvmedaljer hjem i hhv. 50 butterfly, 100 butterfly og 100 medley.

Anton Olsen svømmede en bronzemedalje hjem på 100 butterfly i ungdomskonkurrencen.

Gennem stævnet var der flere opløftende præstationer for Gladsaxe-svømmerne. Det blev til i alt 6 A-finaler og 16 B-finaler, med mange personlige rekorder til følge.

Det bliver spændende at følge udviklingen hos svømmerne, som har næste store opgave til de danske holdmesterskaber i december, hvor GSC-svømmerne vil være i aktion i Horsens.

Her vil de kæmpe med om oprykning til landets bedste række, svømmeligaen.