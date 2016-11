Flot stævne af GSF

Hentede otte medaljer ved funskatekonkurrencen i Herlev

Stemningen var som altid høj med stor opbakning fra familie, kammerater og maskotter, da Gladsaxe Skøjteløber i weekenden leverede en flot indsats ved årets anden funskatekonkurrence i Herlev Skøjte Arena.

GSF vandt showkonkurrencen, og det blev til mange finalepladser. I alt vandt GSF otte medaljer, hvilket gav en samlet andenplads i klubkonkurrencen.

Funskatekonkurrencerne er for bredden i alle aldersklasser og alle niveauer, hvor løbere, der endnu ikke har niveau til at deltage i DSUs konkurrence- og mesterskabsrækker, har mulighed for at komme ud og opleve suset ved en konkurrence og vise spring, trin og piruetter samt løbe et lille program til musik. I hver gruppe kæmper løberne om seks finalepladser.

Element resultater: Bubbels 3: Athena Perera Jensen, sølv. Flakes 1: Celina Sedeno S. Jensen, guld. Cubes 1: Laura Marushak Mortensen, guld. Crystal 2: Laura Østerlyng, guld. Crystal 3: Mariah Jordan, guld. Crystal 3: Anna Sckaletz Schmidt, sølv.

Friløbs resultat: Tweens 1: Elias Vergara, guld.