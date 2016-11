Forfatter på besøg i Åben Café

Giver råd om at forholde sig til sorg

For anden gang i dette efterår åbner Åben Café i De frivilliges Hus på Taxvej 15 dørene til en anderledes cafédag.

I oktober var lederen af Kræftlinien, Chris Donkin, på besøg og fortalte om, hvordan Kræftlinien fungerer. Og det blev en rigtig udbytterig oplevelse for tilhørerne.

Mandag 21. november kl. 16 er det forfatter Birgitte Ryelund, der med udgangspunkt i bogen ”Tvunget til et andet liv”, vil fortælle om den sorgproces, hun har været igennem, efter hun mistede sin mand.

Åben Café henvender sig til kræftpatienter, pårørende og efterladte, og der er ingen tvivl om, at Birgitte Ryelunds foredrag vil gøre indtryk.

Hvordan omgivelserne reagerer, familie, venner, arbejdskollegaer er et af de centrale emner, i hendes fortælling. Hun giver også gode råd til pårørende og folk, som er omkring de sygdomsramte og de efterladte. Hvordan forholder man sig til sorg og et menneske, der er i sorg.

”Det er vigtigt, at kræftramte, pårørende og efterladte kommer til at kende vores lille café”, siger Torben Ravnhøj, der er en af de fire frivillige, der passer caféen. ”Caféen er et uformelt mødested for folk, der har eller har haft kræft tæt inde på livet”.