Kampvalget i Mørkhøj Sogn blev holdt i tirsdags

De 11 valgte medlemmer af Mørkhøj Sogns Menighedsråd har allerede stukket hovederne sammen, og selv om medlemmerne kommer fra to forskellige lister, er man enige om at samarbejde til fælles bedste for sognebørnene. Altså, fred og fordragelighed, et godt kristent budskab tæt på jul.

Mørkhøjlisten med seks kandidater havde ellers foreslået en fælles liste og et fredsvalg, men den ny kandidatliste ønskede valg. Derved blev det. I tirsdags gik 10,62 af Mørkhøj Sogns stemmeberettigede til stemmeurnerne. Af de 503 borgere, der udnyttede deres stemmeret, stemte de 328 af dem på den ny listes kandidater (liste 1), mens Mørkhøjlisten (liste 2) fik 163 stemmer. I det ny menighedsråd bliver den ny liste repræsenteret af otte medlemmer, den anden liste får tre medlemmer.

Følgende blev valgt til menighedsrådet: Pernille Skytte Christensen (liste 1), Christine Henriette Hansen (1), Henrik Vilhelm Pedersen (2), Louise Bøgh Hansen (1), Jan Caesar (1), Karin Furslev (2), Lisbeth Hummelmose (1), Susanne Jane Mørch (1), Jakob Skovgaard Koed (2), Jakob Zeilberger Herold (1) og Tanja Gulbech Christensen (1).

– Det var en rigtig god dag med et pænt flow til stemmeurnerne. Der var en god stemning, og folk var glade, fortæller valgformand Lene Binderup Hansen.