Fredags-jazz af høj karat

Succesorkester fra ”Jazzens Saga” vender tilbage

Orkestret, ’Olivier Antunes Special Quintet’, optrådte under projekt, ’Jazzens Saga 2015’, med temarelevant musik fra 1920-30erne. Publikum kvitterede med stående applaus, og med en klar forventning om et indendørs genbesøg i Gladsaxe. Nu bliver forventningen indfriet.

På fredag spiller de i Gladsaxe Jazzklub.

Olivier Antunes er født i Paris, men har boet hele sit liv i Danmark. Han har i de senere år markeret sig som én af de mest lovende pianister i Europa, og har herhjemme spillet sammen med bl.a. Jesper Thilo, Finn Ziegler, Mads Vinding, Alex Riel og Søs Fenger.

Pianisten har desuden turneret med forskellige orkestre i bl.a. Kina, Japan, Korea, Hong Kong, Vietnam, Island og Rusland. Olivier Antunes har modtaget Ben Webster -prisen i selskab med Alex Riel og Niels-Henning Ørsted Pedersen.

Kvintettens altsaxofonist er nu heller ikke hvem som helst. Christina von Bülow har jazzelskere i mange år kunnet nyde på den danske og udenlandske jazzscene. Hendes fornemme spil har kunnet opleves i talrige konstellationer, heraf flere i eget navn. Som et kuriosum kan nævnes, at Christina i et par måneder i USA modtog privatundervisning af den legendariske tenorsaxofonist Stan Getz.

Violinisten, Kristian Jørgensen, kobler sig fredag aften på kvintetten, og mon ikke der i den forbindelse kan forventes sendt en kærlig musikalsk hilsen til mestre som Django Reinhardt og Svend Asmussen.

Besætning: Olivier Antunes, klaver; Kristian Jørgensen, violin; Christina von Bülow, altsaxofon og fløjte; Kasper Tagel, bas; Regin Fuhlendorf, guitar og Esben Laub von Lillienskjold, trommer.