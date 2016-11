Fusion af vandselskaber skal give besparelser

Gladsaxe Byråd har besluttet at deltage i skabelse af et nyt storvandselskab sammen med kommunerne nord for Nordvand, dog uden Lyngby.

Formålet er at nedlægge en masse bestyrelser og reducere antallet af direktører

så man kan opnå noget, man kalder synergieffekter.

Jeg har stemt for forslaget på den betingelse, at vandforbrugerne kan se på vandregningen, at vandprisen bliver lavere.

Man bør kunne se på vandregningen at vores bestyrelsesarbejde medfører lavere vandpriser. Det er så nemt for regering og kommune at vælte udgifter over på forbrugerne.

Der er dog lang vej til at man kan se at arbejdet for at indføre besparelser kan ses på vandregningerne.

Staten bør afskaffe afgifter på vand og kommunerne bør betale mere af regningen for regnvandsløsningerne. Dette kan medføre at vandpriserne bliver 20-30% lavere.

Torben Sønnichsen

Vandforbrugerrådet

i Gladsaxe

Vandforbrugerrepræsentant

i Nordvand