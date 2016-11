Gladsaxes 175 år kan ses

Udstilling i anledning af kommunens 175 års jubilæum kan ses i rådhusets forhal

I 1841 blev Gladsaxe og Herlev udnævnt til sognekommune. Ledet af et sogneforstanderskab. Ikke så demokratisk valgt, som vore dages byråd! Men dog et stort fremskridt i retning af at kunne bestemme selv lokalt.

Siden da er udviklingen sket i ekspresfart i Gladsaxe. Så ekspres, at Herlev valgte at trække sig ud af fællesskabet i 1909. I Gladsaxe voksede indbyggertallet eksplosivt indtil først i 1970erne.

Frederiksborgvej blev omdannet til henholdsvis Søborg, Bagsværd og Buddinge Hovedgade i 1920erne. Nye boligkvarterer skød op overalt. Enten som parcelhuse eller tæt-lavt byggeri. Vi fik højhuse i perioden 1965-1974. Indtil flere gymnasier åbnede i 1960erne, Gladsaxe Gymnasium stortrives fortsat.

Gladsaxe Stadion på Vandtårnsvej fra 1937 er blevet udbygget til et eldorado for idrætsinteresserede og sportsudøvere. En svømmehal i Bagsværd blev til virkelighed i 2002 efter ”kun” 30 års betænkningstid. I Mørkhøj blev Gyngemosehallen indviet i 2012.

Gladsaxe Byarkiv viser billeder fra de forgangne 175 år i rådhusets forhal. Udstillingen kan ses i rådhusets åbningstid frem til og med den

22. december, dog ikke 8. og 9. december.