Gladsaxes vildeste musical

0. klasse på Mørkhøj Skole går til scenen

Traditionen tro, opfører Mørkhøj Skoles 0. Klasser torsdag den 24. november skole-musicalen Zebra Ze Ze, for forældre, områdets kommende skolebørn og skolens øvrige elever.

De sidste 12 år har 0. Klasserne på Mørkhøj Skole forberedt og opført musicallen Zebra Ze Ze for de børn, der skal starte i skole næste år.

Børnene får med musicalen mulighed for at lære at samarbejde, arbejde procesorienteret og præsentere et emne, på en kreativ og legende måde. Og de kommende 0.klasser får mulighed for at stifte bekendtskab med skolen, på en sjov og tryg måde.

I stykket optræder flotte zebraer, frække aber, pragtfulde pingviner og farlige løver og tigre. Fordi børnene kender stykket, fra tidligere år, har mange taget stilling til, hvilket dyr de vil optræde som.

Først øves sangene i klassen, og børnene vælger dyr. Så øver dyregrupperne sang og optræden sammen, og i ugen op til den store præmiere, øver børn og lærere alle sammen i skolens aula.

Når den store dag oprinder, skal børnene optræde to gange, først for de store børnehavebørn, og skolens øvrige elever, og klokken 17 for børnenes forældre, søskende og anden familie.

– Især til forestillingen for forældrene, bliver der sunget så taget næsten letter. Herefter slår forældre-paparazzierne til, og så er det tak for endnu en festlig forestilling med zebraerne, aberne, pingvinerne og de farlige løver og tigre. En herlig tradition lever videre, fortæller børnehaveklasselederne på Mørkhøj skole.