Godt blomsterkasserne er væk

Det dejlige efterår er kommet med alle dets skønne farver, men det der lige nu, gør mig mest glad er, at man nu kan bevæge sig ned gennem Bagsværd midtby, uden at få ” kastet den ene øjenbæ efter den anden” i hovedet. Der er ” skovlet øjenbæer væk ” i håbet om, at de aldrig vender tilbage, og de fleste Bagsværdborgere ved jo nok, at det handler om verdens grimmeste blomsterkasser, som var sat op til skam og skændsel for hele området. Tak for, at de nu er fjernet. Håbet er lysegrønt.

Karina Kilarji