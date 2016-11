Håndboldkvinder tabte terræn i toppen

For mange fejl og manglende kvalitet over fløjene, samt en god målmand fra modstanderholdet, var de væsentligste årsager til Gladsaxe HG’s nederlag USG

Hvis Gladsaxe HG’s håndboldkvinder ville følge med Helsingør i toppen af 3. division pulje 6, i forsøget på at rykke direkte tilbage i 2. division efter nedrykningen sidste år, var kravet en sejr over universitetspigerne fra USG i Gladsaxe Sportshal tirsdag.

Efter en sløj start, måtte Gladsaxe HG dog gå fra banen med et nederlag på 17-18, efter ellers at have spillet sig op i en hektisk og spændende afslutning.

Svært ved at finde målet

Selvom Gladsaxe HG scorede 28 mål på Amager i sidste uge, havde Gladsaxe-pigerne sværere ved at få netmaskerne til at blafre mod en velspillende USG-målmand.

Sølle 7 mål blev det til, mod USG’s 11, i en første halvleg, hvor Gladsaxe-pigerne spillede for langsomt og lavede alt for mange personlige fejl.

I anden halvleg kom der dog noget mere flow og præcision over spillet, selvom Gladsaxe HG stadigvæk havde svært ved at bryde igennem på fløjene.

Malene Pitre tog ansvar i afslutningerne, og indskiftede Siri Bærntsen Andersen stod en flot halvleg, hvor den unge målmand diskede op med flere gode redninger.

Spænding til sidst

Og da USG fik en to-minutters udvisning, og Camilla Fangel udnyttede det efterfølgende straffekast til stillingen 14-15 med ti minutter igen, var spændingen tilbage i kampen.

I en hektisk afslutning, brændte USG et straffekast med 30 sekunder igen ved stillingen 17-18. Men kampens sidste afslutning fra Malene Pitre havnede symptomatisk i hænderne på USG’s målmand.

Topscorer for Gladsaxe HG blev Malene Pitre og Camilla Fangel, med hver 4 mål.