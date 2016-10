Hærværksbølge i Søborg

Adskillige biler har fået smadret ruder, eller er blevet ridset, af ukendte gerningsmænd inden for de seneste par uger

Klubben Søborg fik i slutningen af efterårsferien smadret de fleste af vinduerne på deres skolebus. Ifølge skolen er bussen sandsynligvis totalskadet. Eleverne kan derfor sandsynligvis se frem til en længere tur-pause, indtil politi og forsikringsselskab er kommet til bunds i sagen, og bussen enten er blevet repareret eller en ny er købt.

Fire biler på Tinghøjvej fik natten til fredag i starten af efterårsferien smadret bagruden, hvorefter mindst en af ejerne ifølge Københavns Vestegns Politi fik stjålet smartphone og penge. Flere biler på Christianehøj har desuden fået ridset eller smadret vinduer samme fredag, hvor der var andre ubekræftede tilfælde af hærværk imod biler i Søborg og omegn.

Langt fra første gang

Ifølge en beboer på Christianehøj, som Gladsaxe Bladet har talt med, er det dog langtfra første gang, at de må døje med hærværk, inden for den senere tid.

– Der har været indbrud i et af husene på vejen, og to beboere har fået stjålet trailere. Jeg så tre unge mennesker køre væk på cykel, da jeg var ude og lufte min hund, kort tid efter at flere biler var blevet ridset i efterårsferien. Jeg har kontaktet politiet, men de har ofte for travlt til at kunne løse hærværksproblemer, fortæller han.

Manden ønsker ikke at få sit navn i avisen, fordi han ikke vil risikere at blive den næste, der får smadret bilen.

Politiet mangler spor i sagerne, og hører derfor gerne fra borgere, der har hørt eller set noget mistænkeligt på de pågældende steder, fortæller Vestegnens Politi.

Har man det, skal man ringe til politiet på 114.