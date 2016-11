Hvad vil venstrefløjen

Henrik Sørensen (K) havde 25 okt. et læserbrev i Gladsaxe Bladet og tidligere har Lars Abel (K)også givet sine bekymringer og holdning til kende omkring kommunens skøjtehal.

Jeg er mor og holdleder for U9 i Gladsaxe Ishockey Klub, og lytter til mange frustrerede forældre – Skal vi flytte vores børn til en anden klub? Hvad sker der med hallen? Hvorfor hører vi ikke noget fra de øvrige partier? Hvad vil kommunen med al det foreningsliv der er i hallen?

Og jeg svarer: Jeg ved det ikke!

Gladsaxe er en traditionsrig kommune omkring ishockey, kunstskøjte løb og offentlig løb.

Hallen har vel en belægning på 99 %, og helt naivt troede jeg egentlig, at man fra byrådets side så en værdi i foreningslivet. Det gør I måske også, men I er om ikke andet ret tavse omring det. I hvert fald ift. hvad der skal ske med skøjtehallen.

Derfor synes jeg I skal kigge forbi skøjtehallen en tirsdag efter kl. 17.00, så kan I ved selvsyn se det pulserende foreningsliv..

Hver tirsdag sidder U7, U9, U11 og U13 spillerne med deres familier og spiser i klublokalet i forbindelse med deres træning, ungerne leger, griner og er sociale som vi vel var, da vi var børn – det kan foreningslivet nemlig også, og skal hallen lukke blot en sæson er det, , der også er på spil, og det er en katastrofe.

Så kære venstrefløj, hvad vil i med vores forenings liv i skøjtehallen?

Rikke Lauritzen