I løbet af vinteren er det enhver forælders mareridt at stå med et fortabt barn og lede efter tøj i bunken – enten på skolen, SFOen eller til fritidsaktiviteten. Det er ikke mærkeligt, at der ind imellem mangler en støvle, en vante eller sågar en frakke. Vi håber, at det lykkedes for Sara ra 3. klasse på Grønnemose Skole at finde sit tøj, da hun var på besøg på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Foto: Kaj Bonne.

Hvor er Saras tøj