På Farumruten installerer Gladsaxe Kommune en ny smart belysning i tunnellerne

I løbet af denne måned afslutter Gladsaxe Kommune installationen af ny intelligent tunnelbelysning. Den nye belysning er både et funktionelt og scenografisk lys, der skal give en bedre og mere tryg oplevelse, når man cykler i gennem den længste tunnel på Farumruten.

Den nye belysning er intelligent og tilpasser sig tidspunktet på dagen og året og sørger for, at der altid er optimal belysning i tunnellen. Belysningen tilpasser sig lyset udenfor og skal på den måde være med til at mindske følelsen af at være blændet, når man kommer ind i tunnellen fra skarpt dagslys og omvendt sikre optimal belysning, når det er mørkt.

Tunnelbelysningen indvies mandag den 28. november kl. 16-18 ved tunnellen nær Gladsaxe Fort under motorring 3 i indadgående retning. Til indvielsen vil borgmestrene fra Gladsaxe og Furesø være til stede. Furesøs borgmester vil ankomme på cykel fra Farum. Ved tunnelen vil der være mulighed for at få sin cykel efterset af en cykelsmed, så den er klar til vinteren, og der bydes på kaffe.