Jazz for børn for sjov

Sangeren Kira Martini er den fødte pædagog

Det er ikke alle beskåret at optræde for børn, så det hele bare virker fuldkommen afslappet og naturligt og der ikke tales ned til børnene – men til børnene.

Men ud over at være en blændende sangerinde med et fantastisk varieret repertoire, så afslørede Kira Martini også, at hun i den grad kan komme i kontakt med børn, da hun søndag eftermiddag optrådte med sit band – i krokodillekostumer – ved den årlige koncert for børn på Telefonfabrikken. Skulle det kikse med at skaffe smør til brødet som musiker, så kan Kira Martini vist godt satse på en karriere som pædagog.

Der blev spillet musik på børnenes præmisser med sange, hvor man lynhurtigt fik fat i omkvædet, så alle kunne synge med.

Og børnene blev aktiveret med bl.a. en indianersang, hvor der både skulle laves indianerlyde og danses, og de mange børn var ikke sene til at kopiere de ting, som Kira Martini demonstrerede.

Traditionen tro var det en bedsteforældredag, hvor børnebørnene tages med til en hyggelig eftermiddag med masser af ukompliceret og melodisk musik.