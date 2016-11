Julen kom med jazzet julemusik

Billetterne var revet væk til koncert i Bagsværd Kirke

Ikke alle kom ind i det forjættede land, da der i søndags var koncert i Bagsværd Kirke. 1.søndag i advent blev markeret med stor intensitet i Bagsværd Kirke.

Et fyldt kirkerum med over 250 gæster var samlet om en julekoncert af den mere spektakulære slags. Mange måtte opgive at få billet, for de var hurtigt revet væk.

Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub havde endnu engang fundet sammen i et fornemt samarbejde om et musikalsk initiativ – en julekoncert med bigband og korsang. Og Bagsværd Kirke havde beredvilligt stillet det unikke kirkerum til rådighed. Arkitekt Jørn Utzons smukke kirkerum bestod søndag eftermiddag den akustiske test med korets fyrre sangere og bigbandets atten musikere.

Julekoncertens dirigenter, Christian Dahlberg og Ole Kock Hansen, havde i mange uger op til koncerten arbejdet hårdt med de skrevne arrangementer – 24 indslag var blevet forberedt.

Koncertens store oplevelse var så ubetinget sangeren, Bobo Moreno. Endnu engang blev det dokumenteret, at denne alsidige sanger hører til landets bedste.

Med stående applaus ved afslutningen af koncerten sendte publikum samtidig et tydeligt signal til arrangørerne om, at 1. søndag i advent godt måtte blive en tilbagevendende begivenhed – og gerne med jazzificeret julemusik.