Kokken tryllede

Søren Gericke gav gode råd ved Enhedslistens arrangement

Når man har det store forkromede overblik og mange års rutine, så kan virvar forvandles til perfekt orden i et snuptag.

Det viste den hurtigsnakkende kok Søren Gericke, da han styrede madlavningen ved Enhedslistens arrangement på Buddinge Skole med temaet: ordentlig mad er en menneskeret. Det gælder også for kontanthjælpsmodtagere.

Der blev skåret og snittet og hvad der ellers skal til for at lave mad, og pludselig var det hele færdigt. Og så kunne deltagerne få et godt måltid mad for 30 kroner.