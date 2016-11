Kommunal P-kontrol

Sidste uge skrev Jonas Rassing et indlæg om kommunens P-kontrol, som skulle være skyld i mangel af kontrol ved Pilegårdsvej.

Først og fremmest så har kommunen ikke hjemtaget nogen opgave fra et privat firma, da kontrollen førhen var statslig ved politiet. Af forskellige grunde har politiet ikke prioriteret denne opgave ret højt. Derfor er den kommunale P-kontrol netop en garanti for tryghed, da udskrivelsen af P-bøder før vores tiltag var så godt som ikke-eksisterende. Dette er også udtrykt ved artiklen i Gladsaxe Bladet, hvor der er bred opbakning til P-kontrollen i kommunen, heriblandt også handelsstandsforeningerne, der samtidig har en af landets hurtigste responstider på klager med gennemsnitlig fem dages svartid.

På baggrund af indlægget har jeg bedt forvaltningen om at kigge på Pilegårdsvej, som et område med mere fokus den næste tid, netop for at genskabe trygheden, som Jonas Rassing mener mangler. Med kontrollen og fjernelsen af ekstra biler i området som følge af genåbningen af Mørkhøjvej v. Vestvolden, tror jeg også på, at problemet vil løse sig.

Jakob Skovgaard Koed (A)

Næstformand i Trafik- og Teknikudvalget