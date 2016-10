Konservative vil beholde politiet i Gladsaxe

Har iværksat en underskriftsindsamling for at bevare politiets daglige tilstedeværelse i kommunen

– Vi ønsker at borgerne i Gladsaxe skal både føle og have tryghed. Det kræver, at politiet bliver i Gladsaxe. Det siger Det Konservative Folkepartis repræsentant i Gladsaxe Byråd, 2. viceborgmester Lars Abel.

Derfor har De Konservative iværksat en underskriftsindsamling, så man kan beholde politiet i kommunen. Man har meget svært ved at se, at det skulle være en forbedring for Gladsaxe-borgerne, at de nu skal betjenes fra stationerne i Albertslund, Rødovre og Taastrup. Flytningen sker som et led i en omprioritering hos Københavns Vestegns Politi.

– Det er en total forringelse, at Gladsaxes næsten 70.000 borgere skal betjenes herfra. Politidirektør Kim Christiansen kalder det imidlertid en forbedring, og at det ”gør os i stand til bedre også at kunne løse morgendagens udfordringer” – det ”øger kvaliteten”. I økonomiudvalget har vi foreslået borgmester Karin Søjberg Holst (A), at byrådet retter henvendelse til justitsminister Søren Pind (V) og protesterer mod udflytningen. Det er vigtigt, at politiet er til stede fysisk og i hverdagen i vores kommune. Vi skal opfordre politiet til at genoptage planerne om at fastholde som minimum en lokalpolitistation i Nord, så vi undgår den store forringelse udflytningen reelt er udtryk for, mener Lars Abel.

På økonomiudvalgets møde i dag, tirsdag den 1. november, vil politidirektør Kim Christiansen orientere udvalgets medlemmer om ”Ændring af organiseringen af Københavns Vestegns Politi”.

Underskriftsindsamlingen foregår på de konservatives hjemmeside www.gladsaxekonservative.dk.